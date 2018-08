Wiener Winzer erwarten früheste Weinlese seit Jahrzenten

In Wien gibt es heuer die längste durchgehende Hitzewelle, die je gemessen wurde. Das sorgt aber auch für einen Rekord bei den Winzern - etwa in Wien-Liesing. Für andere Landwirte schaut es hingegen nicht so rosig aus.

Bereits mitten im Hochsommer starten die Winzer um Wien mit der Weinlese. So früh wie heuer waren die Trauben seit Jahrzehnten nicht mehr reif.

Obwohl im Frühjahr durch die Kälte der Austrieb erst zwei Wochen später als üblich begann, dürfte sich die Ernte um zwei Wochen nach vorne verschieben. Umso wichtiger ist es, die Trauben jetzt schnell von den Reben zu bringen – sonst verlieren sie nämlich ihre Fruchtigkeit und dadurch Geschmack. Sogar der erste Sturm wird bereits geerntet.