Wiener Weinpreis 2018 – die Finalisten stehen fest

Am 26. Juni 2018 wird der bereits 14. Wiener Weinpreis im Rathaus verliehen. Besonders spannend macht dieser Wettbewerb, dass auf ein paar beeindruckende Ergebnisse im Jahr 2017 zurückgeblickt werden kann. Die Ernte lag 17 Prozent über dem 5-Jahresmittelwert. Dieses positive Ergebnis, macht sich in der Anzahl der Einreichungen bemerkbar. 431 Weine aus den Wiener Anbaugebieten wurden verkostet. Es konnten bereits 75 Finalisten daraus ernannt werden. Das Jahr 2017 war also für alle Wiener WinzerInnen ein besonders erfreuliches Jahr. Es handelte sich um die größte Ernte seit 21 Jahren.

Gewinner präsentieren sich am Filmfestival am Rathausplatz

Das Ergebnis wird sich am 26. Juni zeigen. Die besten Weine werden mit dem Wiener Weinpreis ausgezeichnet. Teilnehmen konnten nur Produkte aus den Anbaugebieten der Bundeshauptstadt. Die Gewinner werden in nationalen und internationalen Restaurants präsentiert. Doch auch die Wiener kommen in den Genuss der Weine, denn diese können während dem Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz vom 30. Juni bis 2. September an einem eigenen Stand verkostet werden.

Der Boden und das Klima bilden für die WinzerInnen in Wien ideale Begebenheiten, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Dies zeigt sich auch an der großen Vielfalt der Weine. Ob Grüner Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Wiener Gemischter Satz DAC, Zweigelt, Blauer Burgunder bis hin zu internationalen Rotwein-Sorten. Für jeden Geschmack ist das richtige dabei.

Wiener Weine sind Wahrzeichen und Kulturgut

145 Betriebe bewirtschaften insgesamt 640 Hektar Rebfläche. Der Anteil der biologisch bepflanzten Fläche wurde von 2017 mit 150 Hektar auf mittlerweile 156 Hektar erweitert und wird von 21 Betrieben bestellt. Acht Bezirke stellen die gesamte Anbaufläche, (Döbling, Floridsdorf, Liesing, Favoriten, Hernals, Ottakring, Hietzing und Donaustadt) die zu 4/5 mit Weißwein- und 1/5 mit Rotweinsorten bebaut wird.

In diesem Jahr haben 67 Betriebe ihre Weine für die Wiener Landesweinbewertung 2017 eingereicht. 322 Weißweine, 11 Roséweine, 10 Schaumweine, 11 Alternative Weine und 10 Traubensäfte standen der Jury zum Kosten bereit.

Finalisten für Wiener Weinpreis stehen fest

Es haben 75 Finalisten in 15 Kategorien in die Finalverkostung geschafft:

Kategorie: Grüner Veltliner klassisch

Weingut Karl Lentner Grüner Veltliner, GV Total, 2017

Bio Weingut Zahel Grüner Veltliner, Ried Goldberg, 2017

Wein-, Obstgut Grüner Veltliner, Hausweingartl, 2017

+ Buschenschank Strauch

Weingut Peter Bernreiter Grüner Veltliner, 2017

Weingut Wien Cobenzl Grüner Veltliner, Classic, 2017

Kategorie: Grüner Veltliner kräftig

Weingut Mayer am Pfarrplatz Grüner Veltliner, Ried Schenkenberg, 2017

Weingut Wien Cobenzl Grüner Veltliner, Grinzing, 2017

Weingut Wien Cobenzl Grüner Veltliner, Ried Pfeffer, Sievergin, 2016

Weingut Fuhrgassl-Huber Grüner Veltliner, Ried Schönherr, 2017

Weingut Fuhrgassl-Huber Grüner Veltliner, Ried Schönherr Alte Reben 2017

Kategorie: Riesling klassisch

Weingut Karl Lentner Riesling, Ried Falkenberg, 2017

BIO Weingut Lenikus Riesling, Ried Rosengartel, 2016

Weingut Wien Cobenzl Riesling, Classic, 2017

Weingut Wien Cobenzl Riesling, Nußberg, 2017

Weingut Fuhrgassl-Huber Riesling, Nußberg, 2017

Kategorie: Riesling kräftig

Weingut Kroiss Riesling, Ried Hackenberg, Alte Reben, 2017

Weingut Mayer am Pfarrplatz Riesling, Ried Preussen, Nußberg, 2016

Weingut Mayer am Pfarrplatz Riesling, Weißer Marmor, Nußberg, 2017

Weingut Edlmoser Riesling, Kalkstein, Ried Sätzen, Maurerberg, 2017

Weingut Fuhrgassl-Huber Riesling, Ried Obere Schoß, 2017

Kategorie: Weißburgunder

Weingut Karl Lentner Weißburgunder, Ried Falkenberg, 2017

Weingut Heuriger Wiltschko Weißburgunder, Ried Leithen, 2017

Weingut Stift Klosterneuburg Weißburgunder, Klassik, 2017

Weingut Wien Cobenzl Weißburgunder, Grinzing, 2017

Weingut Wien Cobenzl Weißburgunder, Ried Reisenberg, Grinzing, 2017

Kategorie: Burgundersorten kräftig

Weingut Christ Weißburgunder, Der Vollmondwein, 2017

Weingut Peter Bernreiter Cuvée Bernreiter, GB-WB, 2015

Weingut Stift Klosterneuburg Weißburgunder, Reserve, 2016

Weingut Stift Klosterneuburg Weißburgunder, Reserve, 2017

Buschenschank Haslinger Weißburgunder, Sievering, 2017

Kategorie: Chardonnay

Weingut Karl Lentner Chardonnay, Classic, 2017

Weingut Karl Lentner Chardonnay, Privat, 2017

Weingut Heuriger Wiltschko Chardonnay, Ried Kadolzberg, 2017

Weingut Kroiss Chardonnay, Julia, Ried Hackenberg, 2016

Weingut Fuhrgassl-Huber Chardonnay, Grinzing, 2017

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC)

Weingut Christ Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Weingut Stift Klosterneuburg Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Weingut Mayer am Pfarrplatz Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Weingut Edlmoser Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Weingut Klager Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC) Lagen

Weingut Heuriger Wiltschko Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Kadolzberg, 2017

Weingut Mayer am Pfarrplatz Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Weisleiten, 2017

BIO Weingut Lenikus Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Erinnerungsgarten, 2015

Weingut Edlmoser Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Himmel, Maurerberg, 2017

Weingut Fuhrgassl-Huber Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Mitterberg, 2017

Kategorie: Sauvignon blanc

Weingut Christ Sauvignon blanc, Ried Breiten, 207

Bio Weingut Zahel GmbH Sauvignon blanc, Ried Kroissberg, 2017

Weingut Mayer am Pfarrplatz Sauvignon blanc, Hernals, 2017

Weingut Mayer am Pfarrplatz Sauvignon blanc, Ried Reisenberg, 2017

Weingut Edlmoser Sauvignon blanc, Ried Kadolzberg, 2017

Kategorie: Muskateller

Weingut Karl Lentner Gelber Muskateller, 2017

Weingut Christ Gelber Muskateller, 2017

Weingut Heuriger Wiltschko Gelber Muskateller, 2017

Bio Weingut Zahel Gelber Muskateller, Ried Kroissberg, 2017

Weingut Fuhrgassl-Huber Roter Muskateller, Neustift, 2017

Kategorie: Zweigelt

Weingut Wolfgang Hofer Zweigelt, Privat Grande Reserve , 2015

Weingut Wolfgang Hofer Zweigelt, Privat Grande Reserve , 2016

Weingut Kroiss Zweigelt, Ried Hackenberg, 2015

Weingut Fuchs-Steinklammer Zweigelt, 2016

Weingut Walter Wien Zweigelt, Reserve, 2015

Kategorie: Pinot Noir

Weingut Stift Klosterneuburg Pinot noir, Ried Raflerjoch, 2015

Weingut Stift Klosterneuburg Pinot noir, Reserve, 2015

Weingut Mayer am Pfarrplatz Pinot noir, 2015

Weingut Mayer am Pfarrplatz Pinot noir, Nußberg, 2015

Weingut Wien Cobenzl Pinot noir, Ried Bellevue, Sievering, 2015

Kategorie: Internationale Rotwein-Sorten

Weingut Christ Cabernet Sauvignon, 2015

Weingut Christ Shiraz, 2015

Weingut Wolfgang Hofer Cabernet Sauvignon, Reserve, 2016

Weingut Josef Fischer Merlot, 2016

Weingut Wieninger Merlot, Grand Select, 2015

Kategorie: Rote Cuvées

Weingut Christ Cuvée rot, XXI, 2015

Weingut Wien Cobenzl Cuvée rot, Ried Jungenberg, 2013

Weingut Edlmoser Cuvée rot, Vertigo, 2013

Weingut Wieninger Cuvée rot, Danubis Grand Select, 2015

Weingut Fuhrgassl-Huber Cuvée rot, Rebecca, 2015

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.wienerwein.at und auf www.wienerweinpreis.at

(Red.)