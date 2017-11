Wiener Weihnachtsmärkte entlang der U-Bahn

Ab 16. November 2017 öffnen die großen Christkindlmärkte in Wien. Die ÖAMTC-Experten raten in diesem Zusammenhang, unbedingt mit U-Bahn, Bim oder Bus anzureisen, weil Parkplätze absolute Mangelware sind.

Besonders rund um den Christkindlmarkt am Rathausplatz, den Adventmarkt am Spittelberg sowie den Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn ist es beinahe aussichtslos, einen Parkplatz zu finden. Auf keinen Fall sollte man laut ÖAMTC sein Auto “illegal” parken, denn eine Abschleppung und die Anzeige können an die 400 Euro kosten. Auch das eine oder andere Gläschen Punsch kann man sich schmecken lassen, wenn man mit den Öffis nach Hause fährt.

Die Weihnachtsmärkte entlang der Wiener U-Bahn: