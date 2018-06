Wiener Wasserleitungswanderweg: Die Route entlang der I. Hochquellenleitung

Bei einer Wanderung am Wasserleitungswanderweg entlang der I. Hochquellenleitung lassen sich Sommertage besonders gut genießen. Rax, Schneeberg, die Weinberge im Süden Wiens und als Highlight die Kaiserbrunnquelle – der Wanderweg zählt zu den schönsten und abwechslungsreichsten Wanderstrecken rund um Wien.

Wiener Wasserleitungswanderweg für die ganze Familie geeinget

Beim Wandern auf einer der beiden Etappen des Weges lernt man auch Interessantes über die Wiener Trinkwasserversorgung. Der Wasserleitungswanderweg der MA 31 (Wiener Wasser) besteht aus zwei Teilstrecken mit jeweils knapp 20 Kilometern Länge. Beide Routen sind als bequeme Tagestouren für die ganze Familie ausgelegt. Je nach Kondition und persönlichem Geschmack kann man selbstverständlich an jedem beliebigen Punkt des Wasserleitungswanderwegs starten. An- und abreisen lässt es sich bequem von Wien aus per Bus und Bahn.

Genaue Wegbeschreibungen, detaillierte Karten, zahlreiche Fotos und spannende Informationen rund um die I. Hochquellenleitung bietet die Wanderkarte “1. Wiener Wasserleitungswanderweg”, welche kostenlos bei der MA 31 bestellt werden kann.

Wandern nach Lust und Laune: Die Teilstrecken im Überblick

Die erste Teilstrecke des Wasserleitungswanderweges (Länge ca. 19 Kilometer) beginnt in Kaiserbrunn im Rax-Schneeberg-Gebiet und führt durch das Höllental, das zwischen den steilen Hängen des Schneebergs und der Rax liegt, bis zum Endpunkt dieser Wanderstrecke in Gloggnitz. Wer nicht den ganzen Weg gehen will, kann von der Kaiserbrunnquelle – dem historischen Beginn der I. Hochquellenleitung – über eine “alpine Steiganlage” durch das wildromantische Höllental entlang der Schwarza bis Hirschwang wandern: Festes Schuhwerk ist in diesem Bereich ein wichtiger Teil einer vollständigen Ausrüstung. Er bietet einen beeindruckenden Kurztrip, für den nur rund 75 Minuten Wanderzeit zu veranschlagen sind.

Entscheidet man sich für die zweite Teilstrecke von Bad Vöslau bis Mödling (Länge ca. 18 Kilometer), kann man sich auf einen idyllischen Spaziergang durch Weingärten freuen, großteils entlang der Wasserleitungs-Trasse. Dabei lassen sich beispielsweise die ehemaligen Einstiegstürme zur I. Hochquellenleitung entdecken. Ein besonderes Highlight ist das historische Aquädukt in Baden – mit 700 Metern eines der längsten Aquädukte der I. Hochquellenleitung.

