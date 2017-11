Wiener Waffelmacher Manner für “effizienteste Werbekampagne” ausgezeichnet

Manner wurde für seine Werbekampagne um die personalisierten Schnitten ausgezeichnet. - © APA (Sujet)

Für die “effizienteste Werbekampagne” um seine personalisierten Schnitten wurde der Waffelmacher Manner aus Wien-Ottakring am Montagabend mit dem “Platin-Effie” und dem Gold-Preis in der Kategorie “Food & Beverage” ausgezeichnet. Die Seefelder “Pistenraupe”-Aktion bekam Silber in der Kategorie Dienstleistung, obwohl der PR-Ethikrat diese Aktion streng gerügt hatte.