Wiener verletzt zwei Personen, demoliert Wohnung und begeht Diebstahl: Fahndung

Zwei Personen wurden in Wien-Landstraße verletzt. - © APA (Sujet)

Die Polizei fahndet derzeit nach einem 25-Jährigen, der am Samstagabend nach einem Streit bei einer privaten Feier in einer Wohnung in Wien-Landstraße Einrichtungsgegenstände und die Wohnungstür demoliert hatte und anschließend mit dem Rucksack seiner 38-jährigen Ex-Freundin – samt deren Wohnungsschlüssel und Handy – davonmarschiert war. Zwei Personen wurden verletzt.