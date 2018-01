Wiener Verkehrsmuseum Remise begrüßte 100.000. Besucher

“Der bunte Mix aus historischen Fahrzeugen, Stadt- und Verkehrsgeschichte, Fotos, Filmen und interaktiven Stationen kommt sowohl bei großen als auch kleinen Öffi-Fans sehr gut an”, so Museumsleiter Hans Baierl.Die 100.000. Besucher Sarah und David aus Langenzersdorf wurden von Baierl empfangen. “Wir sind ganz spontan hier hergekommen, weil wir große Öffi-Fans sind und das Museum noch nicht kannten. Mit diesem Empfangskomitee haben wir natürlich nicht gerechnet”, so die zwei. Als Überraschung und Dankeschön gab es für sie neben Gratis-Eintritt und einer kostenlosen Sonderführung einen prall gefüllten Geschenkkorb, Blumen sowie ein Erinnerungsschild.

Audioguide im Verkehrsmuseum Wien

Ab sofort können alle Remise-Besucher mithilfe des kostenlosen Audioguides “Hearonymus” alleine die Ausstellung erkunden. Die App dafür kann am Smartphone installiert werden. Die Erwachsenenversion ist in acht verschiedenen Sprachen erhältlich und unterstützt mit 112 Kapiteln die Tour durch das Museum. Kinder können auf Deutsch oder Englisch in 25 Minuten eine Zeitreise von der Pferdetramway bis zur U-Bahn erleben.