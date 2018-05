Zwei Männer wurden bei dem Unfall auf der Baustelle in NÖ verletzt. - © APA (Sujet)

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha sind am Montag zwei Männer verletzt worden. Ein 23-Jähriger aus Wien und ein 51-Jähriger aus Gänserndorf stürzten rund vier Meter in die Tiefe, nachdem bei Montagearbeiten gegen 13 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache ein Betondeckenelement brach.