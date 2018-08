Wiener U6-Züge werden mit Klimaanlage nachgerüstet: Testphase läuft

Die Wiener Linien testen derzeit in einem Pilotprojekt die Nachrüstung von noch nicht klimatisierten U6-Zügen. Künftig sollen so alle Züge der U-Bahnlinie für eine kühlere Fahrt im Sommer sorgen.

In einem einzigartigen Pilotprojekt wird die Heizung am Dach der Züge in eine Heiz- und Kühlanlage umgebaut. Die Testphase dauert mehrere Monate, da das Heiz- und Kühlgerät auch in den kalten Wintermonaten erprobt werden muss. Verlaufen die Tests erfolgreich, werden nach einer europaweiten Ausschreibung auch die restlichen U6-Züge Schritt für Schritt klimatisiert.