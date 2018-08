Wiener U6: Sicherheitsteam wird Essverbot kontrollieren

Bei ihrem einjährigen Jubiläum wurden dem Sicherheitsteam der Wiener Linien ein positives Zeugnis ausgesprochen. In Zukunft sollen sie auch das Essverbot in der U6 überwachen.

Seit einem Jahr sind Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien in den Stationen und in den Zügen unterwegs. Sie kümmern sich um die Einhaltung der sogenannten Hausordnung – also etwa um unfolgsame Fahrgäste, die ihre Hunde ohne Beißkorb mit dabei haben, die Alkohol trinken oder die unerlaubter Weise zum Glimmstängel greifen. Auch die Überwachung des Essverbots wird in ihre Zuständigkeit fallen.