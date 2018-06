Wiener “U-Run” feiert Jubiläum: Fünf Mal von Endstation bis Endstation

Bewegung statt Trübsal blasen - für manche Schüler bietet sich durch Sport neue Perspektiven. - © Tom Roschanek

Zum fünften Mal startet am Freitag, 22. Juni, der “U-Run” in Wien. Bei dem Lauf wird – überirdisch natürlich – das gesamte Wiener U-Bahnnetz abgelaufen. Auch Kinder sind am Freitag beim U-Run for Kids mit von der Partie.