Wiener Tierschutzverein sucht nach Katzenbesitzer

Der Wiener Tierschutzverein sucht den Besitzer einer schwerkranke Katzendame. Sie wurde am Wochenende im Bezirk Mödling gefunden.

Am Wochenende wurde eine schwerkranke Katzendame in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf gebracht. Passanten hatten das herrenlose Tier in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) in einem völlig ausgetrockneten und geschwächten Zustand entdeckt. Bei der tierärztlichen Untersuchung im WTV wurde festgestellt, dass die auf circa 13 Jahre geschätzte Katzendame schwerkrank ist. Sie leidet unter Nierenversagen, wird aktuell mit Infusionen behandelt und vom Pflegepersonal intensiv betreut.