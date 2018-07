Wiener Tiergarten Schönbrunn: Seltene Riesenschlange hat Nachwuchs

Bisher sei die Vermehrung des Rauschuppenpythons nur wenigen privaten Züchtern und dem Australian Reptile Park gelungen. Schönbrunn sei der erste Zoo außerhalb Australiens, dem die Zucht geglückt ist, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag stolz mit. “Der Rauschuppenpython lebt in abgelegenen Schluchten der nordwestlichen Kimberley-Region in Westaustralien. Insgesamt wurden hier erst zwölf Individuen gesichtet. Damit gilt er als die seltenste Riesenschlange der Welt”, sagte Anton Weissenbacher, Zoologischer Abteilungsleiter im Terrarienhaus, wo diese Tiere im Backstagebereich leben.

Der Rauschuppenpython wird maximal zwei Meter lang. Bekannt ist von ihm nur, dass er in Sandsteinhöhlen oder auf Bäumen lebt. Seine Biologie wurde noch nicht erforscht. Das macht die Zucht zur Herausforderung. “Im Vorjahr hat unser Weibchen zum ersten Mal Eier abgelegt – aber es sind leider keine Jungtiere geschlüpft”, berichtete Weissenbacher. Heuer im April war es wieder so weit. Die acht Eier haben sich im Inkubator gut entwickelt. Nach 60 Tagen schlüpften dann acht kleine Schlangen.

APA/red