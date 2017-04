Wiener Tiergarten Schönbrunn hat die Vogelgrippe überstanden

Am vergangenen Donnerstag wurden zum zweiten Mal gemeinsam mit Amtstierärzten der MA 60 Proben von 79 ausgewählten Vögeln genommen. Erneut zeigten die Ergebnisse, dass kein Vogel mit dem H5N8 Virus infiziert ist.

Keine Vogelgrippe mehr in Schönbrunn: Behördliche Auflagen aufgehoben

Deshalb sind ab sofort die behördlichen Auflagen aufgehoben, die nach der Erkrankung der Krauskopfpelikan-Gruppe verhängt wurden. Das Vogelhaus, das Regenwaldhaus und das Wüstenhaus sind nach siebenwöchiger Schließung wieder offen. Die Waldrapp-Voliere ist wieder für die Besucher begehbar. „Wir sind unglaublich erleichtert, dass es nun überstanden ist und es unseren fast 900 Vögeln gut geht“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Auch die Auflage, die Vögel wenn möglich in Häusern zu halten, wurde natürlich aufgehoben. So konnten die Roten Flamingos heute früh endlich ihr Winterquartier verlassen. Auch viele andere Vögel wie die Wellensittiche, die Säbelschnäbler und die Seriemas können wieder in die Außenanlagen, die Sulmtaler Hühner können wieder am Tirolerhof herumspazieren. Die Freude darüber war nicht nur den Tiergarten-Mitarbeitern anzusehen. Schratter: „Die Flamingos sind aufgeregt hinausspaziert, durch den Teich gewatet und haben sich die Sonne auf ihr Gefieder scheinen lassen. Man hat das Gefühl, dass sie es nach dieser langen Zeit richtig genießen. Auch für uns ist es schön, die Tiere wieder auf den Freianlagen zu sehen und die Vogelhäuser wieder offen zu haben.“