Wiener “Tafelhaus” gibt 120 Tonnen Lebensmittel an Sozialeinrichtungen weiter

Anstatt der geplanten 30 Tonnen wurden im letzten Halbjahr 120 Tonnen Lebensmittel gerettet. - © Wiener Tafel

Das Wiener “Tafelhaus” platzt aus allen Nähten. Das Sozialprojekt am Großmarkt in Inzersdorf, in dem Händler nicht mehr benötigte Ware abgeben können, ist deutlich erfolgreicher als erhofft.