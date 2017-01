Wiener Symphoniker und Staatsoper trauern um Georges Pretre

Georges Pretre dirigierte insgesamt 326 Konzerte und Aufführungen der Wiener Symphoniker zwischen 1962 und 2016. Zuletzt stand der Ehrendirigent und frühere Erste Gastdirigent (1986 bis 1991) des Klangkörpers an zwei Abenden im vergangenen Herbst am Pult des Wiener Musikvereins. “Es war ein intensives Gefühl von Wehmut und tiefer Dankbarkeit im Orchester spürbar, als am 12. Oktober im Wiener Musikverein der letzte Ton unseres Konzerts verklungen war”, so Orchestervorstand Thomas Schindl. “Pretres einzigartiger Dirigier-Stil, sein außergewöhnliches Gespür für intuitive, spontane musikalische Gestaltung haben das Orchester immer wieder zu absoluten Höchstleistungen angespornt”, betonte Neubert.

An der Wiener Staatsoper gab Georges Pretre bereits 1962 sein Debüt, bis Anfang der 1990er-Jahre folgten 35 weitere Abende im Haus an der Wiener Ringstraße. Sein letzter Auftritt an der Staatsoper war 2012 die musikalische Leitung der Eröffnung des Wiener Opernballs. Trauer um Stardirigent Georges Pretre “Ich persönlich behalte die Erinnerung an einen großen Musiker und ewig Junggebliebenen, dessen Enthusiasmus und Wärme niemals verblichen”, so Meyer über den Dirigenten, der auch in hohem Alter “unglaubliche Energie und einem großen Enthusiasmus” versprühte. “Uns verband die Liebe zu Wien, einer Stadt, der er sehr verbunden war und über die er stets mit Leidenschaft sprach, denn Georges war ein leidenschaftlicher Mensch”, erinnert sich der Staatsoperndirektor. Bereits am Samstag (7. Jänner) steht die Ö1-Sendung “Apropos Musik” im Zeichen des Ablebens von Georges Pretre (15.05 Uhr). Tags darauf zeigt ORF 2 das Porträt “Georges Pretre – Dirigent und Grandseigneur” (9.30 Uhr). Im Spatenkanal ORF III folgt am Sonntagabend das 2014 entstandene Künstlergespräch “In memoriam Georges Pretre” (19.40 Uhr). (APA/Red)