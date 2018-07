Wiener Supermärkte wurden empfindlich teurer

Die Arbeiterkammer hat sich Lebensmittelpreise angeschaut. Beim Testkauf waren die Preise im Vergleich zum letzten Jahr teils deutlich teurer.

Verglichen wurden die 40 preiswertesten Lebens- und Reinigungsmittel in sieben Wiener Supermärkten und Diskontern. Im Vergleich zu Juni 2017 wurden einige Produkte – teils empfindlich – teurer, so die AK am Montag. Der ganze günstige Einkaufskorb verteuerte sich demnach um knapp 7 Prozent.

Passierte Tomaten teurer, normale Tomaten günstiger

Spitzenreiter in der Teuerung sind demnach passierte Tomaten (plus 63 Prozent), Äpfel und Teebutter (plus 34 Prozent), Duschgel (plus 16 Prozent) und Geschirrspülmittel (plus 14 Prozent) .