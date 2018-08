Wiener Südost-Tangente (A23) nach Unfall komplett gesperrt

Am Donnerstagvormittag kam es nach einem schweren Unfall auf der Wiener Südost-Tangente A23 zu einer Komplettsperre. Ein Motorradfahrer kollidierte auf Höhe Stadlauer Tunnel mit einem Pkw.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 8.00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Wiener Südosttangente (A23) lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. “Wir waren mit drei Teams vor Ort – zwei Fahrzeuge und der Wiener Rettungshubschrauber standen im Einsatz”, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, zur APA.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 brachte den Mann in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle Höhe Stadlauer Tunnel war die A23 in Fahrtrichtung Norden gesperrt, berichtete der ÖAMTC. Der Stau reichte in kurzer Zeit etwa sieben Kilometer bis zur Ausfahrt Landstraße zurück. Der Motorradfahrer dürfte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Bike verloren haben.