Wiener Strandcafé startet in die Saison

Das Strandcafé startet am 1. Mai in die Freiluftsaison. - © Rupert Steiner

Das sommerliche Wetter in Wien lässt bereits zahlreiche Besucher zur Donau strömen. Um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, starten bereits einige Lokale in die Freiluftsaison. Auch das Strandcafé an der Alten Donau startet am 1. Mai in die Saison. Die Schmankerl des Wiener Traditionslokals können sowohl im Gastgarten als auch auf dem Floß genossen werden.