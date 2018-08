Wiener Strandbars im Netz: Strandbar Herrmann am beliebtesten

Die zahlreichen Strandbars in Wien bieten Urlaubsfeeling für daheim. Der Social-Media-Marktforscher BuzzValue zeigt, welche Wiener Lokale im Social Web punkten können.

Der Hochsommer ist in Wien angekommen und so auch die heißesten Tage des Jahres. Abkühlung findet man unter anderem in einer der zahlreichen Strandbars Wiens. Mit erfrischenden Cocktails, sommerlicher Musik und bequemen Liegestühlen locken sie sowohl Touristen als auch Einwohner an. Im Social Web liegt die Strandbar Herrmann bei den Fans klar in Front, während Sansibar die meisten Fan-Interaktionen erzielt.

Strandbar Herrmann hat größte Fanbase

Mit rund 45.400 Facebook-Fans hat die Strandbar Herrmann am Wiener Donaukanal im Fanranking die Nase deutlich vorne. Aber auch die anderen Bars sind in den sozialen Medien aktiv und können im vergangenen Jahr zahlreiche neue Follower gewinnen. So erreicht der Vienna City Beach Club alleine auf Facebook mehr als 30.000 Fans. Sansibar (25.800), SandInTheCity (20.400) und Tel Aviv Beach (19.000) vervollständigen die Top 5 der beliebtesten Strandbars in Wien und bieten ebenso die perfekte Erholung am Feierabend und Wochenende. Vor allem Sansibar konnte Fan-Zuwachs verzeichnen. Insgesamt gewinnt der Beachclub in den vergangenen zwölf Monaten 4.500 neue Fans.