Wiener Städtische zahlt jedes Jahr 4,8 Mio. € für Silvesterschäden: Sicherheitstipps

Für Silvesterschäden zahlt die Wiener Städtische Versicherung jedes Jahr 4,8 Mio. €. - © Pixabay.com (Sujet)

Ein Feuerwerk landet in der Wohnung, eine Rakete beschädigt die Fassade, irrtümlich gezündete Knaller verursachen einen Hörverlust, ein Böller reißt Finger ab oder verursacht Brandwunden – die Liste der Schadensfälle zu Silvester scheint endlos. Die Wiener Städtische Versicherung zahlt jedes Jahr durchschnittlich 4,8 Millionen Euro für die Silvesterschäden, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit gibt Sicherheitstipps.