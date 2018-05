Wiener Stadtregierungsteam um Bürgermeister Ludwig startet mit Vertrauensvorschuss

Das neue Wiener Regierungsteam darf sich über einen Vertrauensvorschuss freuen. - © APA

Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und sein Stadtregierungsteam darf sich über einen Vertrauensvorschuss freuen. Im APA/OGM-Vertrauensindex erreichen alle SPÖ-Rathaus-Teammitglieder einen positiven Vertrauenssaldo. Ludwig selbst steht mit Abstand an der Spitze mit plus 20 Punkten. Die Opposition, aber auch die Grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou schneiden bei weitem nicht so gut ab.