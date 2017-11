“Wiener Stadtgespräche”: Österreich auf Flüchtlinge als Arbeitskräfte angewiesen

Der deutsche Politologe und Historiker Herfried Münkler fordert eine nachhaltige Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt - © APA (Sujet)

“Kluge Integrationspolitik thematisiert das Verbindende”: Im Rahmen der von der Arbeiterkammer organisierten Diskussionsreihe “Wiener Stadtgespräche” kam am Dienstag in Wien der deutsche Politologe und Historiker Herfried Münkler zu Wort. Dieser hat eine nachhaltige Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gefordert.