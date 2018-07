Wiener Rotenturmstraße soll Begegnungszone werden: Ärger über Pläne

Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou plant die Rotenturmstraße in eine Begegnungszone umzuwandeln. Dieses Vorhaben wird nun vom ARBÖ als "versteckte Fußgängerzone" kritisiert.

Wie in der ORF-Sendung “Wien heute” berichtet, will die Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou die Rotenturmstraße zur Begegnungszone umgestalten lassen. Der ARBÖ befürchtet, dass dadurch eine der wenigen Ausfallstraßen aus der City für den Individualverkehr de facto gekappt wird.

“Eine Begegnungszone in der Rotenturmstraße wäre eine versteckte Fußgängerzone zwischen Stephansplatz und Schwedenplatz, weil diese Verkehrsfläche aufgrund der täglichen 60.000 Touristen und City-Besucher nicht sicher zu befahren wäre. Es gibt keine Notwendigkeit, am Verkehrssystem in der Rotenturmstraße etwas zu verändern”, ärgert sich Günther Schweizer, ARBÖ Wien-Landesgeschäftsführer, in einer Aussendung über die Pläne der Vizebürgermeisterin.