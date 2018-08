Wiener Restaurantwoche: VIENNA.at verlost zwei Dinner inkl. Weinbegleitung

Von 27. August bis 2. September findet in Wien die Restaurantwoche statt und lockt mit günstigen Preisen in die besten Restaurants der Stadt. VIENNA.at verlost zwei Dinner für zwei Personen inklusive Weinbegleitung.

Die Wiener Restaurantwoche ist das beliebteste kulinarische Ereignis des Jahres. Die große Vorfreude wird durch die zahlreichen ausgezeichneten Lokale und einer großen Auswahl an Spitzenrestaurants begründet.

Unter anderem nehmen in diesem Jahr teil: das Restaurant Amador (3 Hauben, 2 Michelin Sterne), das Restaurant Edvard (3 Hauben, 1 Michelin Stern), das Mörwald Relais & Châteaux Gourmet Toni M. (3 Hauben), das Restaurant Schick (2 Hauben), das Restaurant Kussmaul (2 Hauben). Auch Newcomer der Wiener Gastronomie wie beispielsweise das Restaurant Stilbruch oder das Restaurant Spelunke nehmen teil.

Die Restaurantwoche bietet die Gelegenheit den kulinarischen Horizont zu erweitern. „Wir haben in Wien eine relativ hohe Dichte an Spitzengastronomie und ein breites gastronomisches Angebot. Durch das Angebot eines Fixpreises, während der Wiener Restaurantwoche, wird die Schwellenangst genommen neue Restaurants zu testen“, so Veranstalter Dominik Holter.