Wiener Restaurantwoche gibt Menüs und Reservierungsstart bekannt

Am 27. August startet die Wiener Restaurantwoche. Wer beim größten Gourmet Event Wiens dabei sein möchte, kann ab 14. August Reservierungen aufgeben. Auch die Menüs können bereits online eingesehen werden. Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

Die Wiener Restaurantwoche startet in die nächste Runde. Zwischen dem 27. August und 2. September 2018 können sich Feinschmecker in 75 verschiedenen Spitzenlokalen in Wien verwöhnen lassen und dies alles zu einem Fixpreis. Wer sichergehen möchte, einen Platz zu erhalten, kann ab dem 14. August auf www.restaurantwoche.wien reservieren. Man hat die Möglichkeit einen Lunch um 14,50 EUR oder ein Dinner um 29,50 EUR zu konsumieren.