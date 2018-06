Wiener Regenbogenparade 2018 mit Teilnehmerrekord und viel Liebe

Gewohnt bunt war die 23. Regenbogenparade in Wien. - © APA (Sujet)

Am Samstag wurde die 23. Wiener Regenbogenparade gefeiert, die am Abend am Wiener Rathausplatz bei ausgelassener Stimmung endete. Redebeiträge kamen unter anderem von SPÖ-Chef Christian Kern, im Unterhaltungsprogramm sang Conchita Wurst.