Wiener Radfahrer bei Kollision mit Auto im Burgenland verletzt

Zum Unfallhergang an einer Kreuzung berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland, dass der Autofahrer die Sauerbrunner Straße übersetzen wollte. Der 82-Jährige aus dem Unfallsort Wiesen im Bezirk Mattersburg hielt zunächst an, während fünf Radfahrer vorbeifuhren. Als er losfuhr, übersah er offenbar die im Abstand von 50 Metern folgende zweite Gruppe, an deren Spitze sich der 57-Jährige befand. Der Radfahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, stieß aber gegen die linke hintere Seite des Fahrzeugs und kam zu Sturz.

(APA/Red)