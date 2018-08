Wiener Polizisten retteten im Urlaub Mann das Leben

Ende Juli konnten zwei Wiener Polizeibeamte auf Urlaub ein Menschenleben retten. Sie reanimierten einen Mann auf der deutschen Autobahn.

Am 25. Juli fuhren die Polizeiinspektoren Andreas P. und sein Bruder Revierinspektor Michael P. gerade in den Familienurlaub, als sie auf der deutschen Autobahn auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden sind. Der Lenker wechselte mehrmals mit ca. 80 bis 100 km/h in Schlangenlinien die Fahrbahn.