Wiener Polizist von aggressivem 24-Jährigen verletzt

Der aggressive 24-Jährige verletzte den Wiener Polizisten. - © APA (Sujet)

Samstagfrüh wurde ein Polizist bei einem Einsatz in Wien-Leopoldstadt von einem aggressiven 24-Jährigen verletzt. Die Beamten waren in ein Studentenheim gerufen worden, weil der Mann mit seiner 21-jährigen Freundin in Streit geraten war.