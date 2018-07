Wiener Polizei lädt zum Ferienspiel in die Rossauer Kaserne

Am Samstag findet das Ferienspiel der Wiener Polizei in der Rossauer Kaserne in Wien-Alsergrund statt. Als Höhepunkt gibt es eine Seiltechnikvorführung.

Am Samstag 14.07.2018 findet in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr in der Rossauer Kaserne (1090 Wien, Schlickplatz 6) das Wiener Ferienspiel statt. Bei der Veranstaltung ist für gute Unterhaltung für Kinder und Eltern bestens gesorgt.