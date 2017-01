Wiener Polizei klärt Einbruchserie: 129 Tatorte in Wien, NÖ und der Steiermark

Nach intensiven Erhebungen und Ermittlungen konnte ein mutmaßliches Täterfahrzeug auf einem Überwachungsvideo ausgeforscht werden. Auf Grund des Fahrzeuges, das auf eine Reinigungsfirma in Wien angemeldet war, gelang es den Ermittlern die Identität zweier tatverdächtiger Männer im Alter von 30 und 35 Jahren festzustellen.

Bei Einbruch in flagranti erwischt

Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) führten im Oktober 2016 eine Observation der Männer durch. Dabei konnten der 35- und der 30-Jährige bei einem Einbruch in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt auf frischer Tat erwischt und festgenommen werden.

Nach monatelanger akribischer Zusammenführung der Fakten, Hinweise, Spuren und Überwachungsbilder konnten den Männern 129 Einbrüche in Zigarettenautomaten in Wien, Niederösterreich und der Steiermark zugeordnet werden.

200.000 Euro Schaden durch Einbruchsserie

Die Gesamtschadenssumme beträgt ca. 200.000 Euro. Die erbeuteten Zigaretten wurden teils an Lokale und teils an Privatpersonen verkauft. Ein 47-jähriger Lokalbesitzer aus Wien-Ottakring wurde in diesem Zusammenhang wegen Hehlerei angezeigt. Die beschuldigten Männer befinden sich in Untersuchungshaft und zeigen sich teilweise geständig.

Eine Auflistung der Tatorte in den Bundesländern Niederösterreich und der Steiermark finden Sie auf der Facebook-Seite der Wiener Polizei.