Wiener Parkpickerl: Bericht und Kritik vom Rechnungshof

Laut RH fehlen Erfolgsmaßstäbe zur Evaluierung.

Der Rechnungshof hat die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im Jahr 2012 in Wien geprüft. Die Stadt habe mit der Erweiterung eine Verringerung der Stellplatzauslastung im 12., 14., 15., 16. und 17. Bezirk erreicht, lobt der RH in dem am Freitag veröffentlichten Bericht. Kritik gibt es aber ebenfalls.