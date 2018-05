Wiener Nobelrestaurant “Ai” meldete Insolvenz an

Das erst 2017 eröffnete Nobelrestaurant “Ai” im “Goldenen Quartier” in Wien ist in die Insolvenz geschlittert. Das teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montag mit.

Wiener Nobelrestaurant “Ai” pleite: Hohe Investitionskosten als Ursache

Als Ursachen für die Pleite wurden hohe Investitionskosten, Verspätungen beim Umbau und ein Umsatzeinbruch ab Jänner 2018 genannt. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, hieß es. Laut der Aussendung sind 120 Gläubiger und 61 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von rund 0,4 Mio. Euro stehen Passiva von ca. 4,09 Mio. Euro gegenüber.

Das “Ai” in der Seitzergasse war das erste Restaurant in dem von der Signa-Holding entwickelten Nobel-Einkaufsdistrikt “Goldenes Quartier”. Es bot japanisch-asiatische Spezialitäten, die mit regionaler Küche kombiniert wurden.

(APA/Red)