Wiener Neustadt: Witwer bei Mitwirkung von Suizid bei krebskranker Frau schuldig gesprochen

Weil sich seine krebskranke Frau erschossen hatte und ihr damaliger Mann ihr dabei geholfen haben soll, wurde der Witwer an Mitwirkung zum Suizid vom Landesgericht Wiener Neustadt schuldig gesprochen.

Wegen Mitwirkung am Selbstmord seiner Frau ist ein 73-Jähriger am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt zu zehn Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Laut Anklage hatte er der Krebskranken einen Revolver zur Verfügung gestellt, ein Stanley-Messer bereitgelegt und ihr versichert, ihr einen “Gnadenschuss” zu geben, falls ihr Vorhaben misslingen sollte – was nicht der Fall war.