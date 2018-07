Wiener Neustadt: Feuerwehr rettete Kätzchen aus Wohnhausbrand

In Wiener Neustadt brach am Sonntagnachmittag ein Brand in einem Wohnhaus in Lichtenwörth aus, bei dem 128 Feuerwehrmänner mit 24 Fahrzeugen ausrücken mussten. Dabei konnte auch ein Kätzchen von einem Atemschutztrupp gerettet werden.

Zu dem Brand war gemäß Alarmplan auch die FF Wiener Neustadt gerufen worden. Die Einsatzkräfte aus der Bezirksstadt nahmen mit Atemschutzgeräteträgern der weiteren eingesetzten Feuerwehren den Innenangriff vor. Gemeinsam mit Löscharbeiten von außen wurden die Flammen eingedämmt. Weil sich der Brand bereits zwischen Dachaußenhaut und Innenkonstruktion ausgebreitet hatte, musste auch das Dach geöffnet werden.