Wiener Neustadt: 17-jähriger Fahrerflüchtiger überschlägt sich

Ein Fahranfänger verursachte in der Nacht auf Samstag bei Wiener Neustadt einen schweren Unfall, als er vor der Polizei davonfuhr.

Ein alkoholisierter Führerscheinneuling hat in der Nacht auf Samstag bei der Flucht vor der Polizei einen schweren Verkehrsunfall in Wiener Neustadt verursacht. Der 17-jährige Burgenländer war gegen drei geparkte Autos geprallt und hatte sich daraufhin überschlagen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.