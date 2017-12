Wiener Neujahrskonzert 2018 LIVE: Hier können Sie das Konzert live sehen

Das heimische Kulturjahr wird traditionell von immer wiederkehrenden Höhepunkten bestimmt, beginnend mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. In 95 Länder wird das Konzert im heurigen Jahr übertragen.

ORF überträgt das Wiener Neujahrskonzert live

Der ORF lässt sich traditionell zum 1. Jänner nicht lumpen und überträgt das Wiener Neujahrskonzert 2018 wieder parallel ab 11.15 Uhr auf ORF 2 und Ö1 live – als kleines Jubiläum steht 2018 die 60. TV-Übertragung an. Mit 14 Kameras ist das ORF-Team dabei im Einsatz, werden die Bilder aus Wien doch wieder in 95 Länder übertragen. “Wir verwandeln die ganze Welt in einen großen Konzertsaal”, freute sich Froschauer. Wer am 1. Jänner keinen TV zur Verfügung hat: Das Neujahrskonzert wird auch in der TVthek des ORF im Live-Stream zu verfolgen sein.

Deutsche Kulturfans können sich ab 11.15 Uhr die Übertragung des Wiener Neujahrskonzertes 2018 live im ZDF anscahuen. Als Stream ist das Konzert im Internet auch über die ZDF-Mediathek abrufbar.

Wiener Neujahrskonzert 2018: Wiederholung im TV

Wer zur Liveübertragung auf ORF 2 oder Ö1 am Neujahrsmorgen lieber noch schläft, für den wiederholt ORF III am gleichen Tag ab 20.15 Uhr das Event, während ORF 2 am 6. Jänner ab 10 Uhr nachzieht. 3sat komplettiert den Reigen dann ebenfalls am 6. Jänner ab 20.15 Uhr. Und für diejenigen, die es am Neujahrstag weder in den Musikverein noch vor den Fernseher schaffen, legt Sony Classical das Event wieder in Rekordzeit auf: Ab 5. Jänner gibt es die CD im Handel, DVD und Blu-ray folgen am 26. Jänner, Vinyl am 16. Februar.

>> Hier geht es zum Programm vom Wiener Neukahrskonzert 2018

(APA/Red)