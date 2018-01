Wiener nach Diebstahl in NÖ ausgeforscht: Marihuana-Plantage in Wohnung

In der Wohnung des 38-jährigen Wieners wurde eine Marihuana-Plantage entdeckt. - © LPD NÖ

Im niederösterreichischen Biedermannsdorf im Bezirk Mödling wurde am 3. Dezember eine Geldbörse gestohlen. Als in Wien-Favoriten noch am selben Tag ein vierstelliger Bargeldbetrag mit der entwendeten Bankomatkarte behoben wurde, gelang es der Polizei einen 38-jährigen Wiener auszuforschen, der für die Tat verantwortlich sein soll. In seiner Wohnung wurde eine Suchtgiftplantage sichergestellt.