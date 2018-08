Wiener mit Flex verletzt: Haft für Einbrecher

Ein Profi-Einbrecher, der im Juni in flagranti erwischt wurde und einen Wiener mit einer Flex verletzte, wurde heute zu zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Der Kriminelle war mit einer eingeschalteten Flex am 5. Juni in Wien-Floridsdorf auf einen 60-jährigen Wiener losgegangen, der ihn beim Aufschneiden eines Vorhängeschlosses erwischt hatte.

In Keller in der Brünner Straße eingebrochen

Der Zwischenfall spielte sich in einem Keller einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße ab. Ein Mieter, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen war, hörte aus dem Keller Schleifgeräusche. Als er nachschauen ging, traute der 60-Jährige seinen Augen nicht. Just vor seinem Kellerabteil machte sich ein Unbekannter mit einem Winkelschleifer zu schaffen, um an die dort abgestellten und mit einem massiven Schloss abgesicherten Fahrräder zu gelangen. Der Wiener – von Beruf Schlosser – ging mit der Bemerkung “Was machst du da?” dazwischen, worauf der Einbrecher zum Angriff überging.