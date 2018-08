Wiener Lotto-Sieger muss Jackpot durch fünf teilen

Da gewinnt man einmal den Jackpot im Lotto, und muss ihn auch noch teilen. So geschah es einem Wiener, der am Sonntag statt 3,6 Millionen "nur" 724.600 Euro gewann.

Zwei Salzburger sowie je ein Niederösterreicher, Oberösterreicher und Wiener tippten einen Sechser und erhalten dafür jeweils rund 724.600 Euro, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit.

Sechs Richtige: Rekord bei 14 Jackpot-Gewinnern gleichzeitig

Eine Runde mit so vielen Sechsern hatte es zuletzt am 16. Dezember 2015 gegeben. Damals hatten ebenfalls fünf Spieler nach einem Doppeljackpot die sechs Richtigen getippt. Noch mehr Sechsergewinner waren es nur am 14. September 2003, als sich 14 Spieler den Gewinn teilten.