Wiener Linien "U-Bahn-Stars" feiern 1. Geburtstag

Happy Birthday, liebe "U-Bahn-Stars": Bereits seit einem Jahr sind 40 Musiker ein fixer Bestandteil im Wiener U-Bahn-Netz. Das Pilotprojekt startete vor einem Jahr am Westbahnhof, nun gibt es bereits sechs Standorte.

Die “U-Bahn-Stars” treten seit bereits einem Jahr in den Stationen Westbahnhof, Karlsplatz, Praterstern, Stephansplatz und Schwedenplatz auf. Erst vor wenigen Wochen wurde in der Station Spittelau ein neuer Standort eröffnet, somit gibt es nun sechs in ganz Wien.