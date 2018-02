Wiener Linien: Täglich rund 1.000 Kundendienstanfragen

1.000 Kundendienstanfragen zählen die Wiener Linien täglich. - © APA (Sujet)

Rund 1.000 Fahrgäste wenden sich täglich mit Fragen, Anliegen, Wünschen und Beschwerden an den Kundendienst der Wiener Linien. Allein telefonisch wurde der Kundendienst im Vorjahr mehr als 300.000 Mal kontaktiert. Über 45.000 Anfragen gingen schriftlich ein – davon 135 Briefe, resümierten die Wiener Linien in einer Aussendung am Sonntag. Das Topthema 2017 war die U1-Verlängerung nach Oberlaa.