Wiener Linien-Bilanz: 245.000 Kunden- Anfragen und 177 Briefe im Jahr 2016

Im Kundenzentrum der Wiener Linien in Erdberg - © Johannes Zinner

Fahrplaninfos und Co. sind in Wien sehr gefragt: Der Kundendienst der Wiener Linien hat offenbar ordentlich zu tun. Im Vorjahr zählten die Mitarbeiter rund 245.000 Anfragen – was einem Schnitt von 670 Anliegen pro Tag gleichkommt.