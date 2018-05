Wiener Lesefest “Rund um die Burg” in Almhütte am Ring

Dieses Jahr findet das Lesefest in einer Almhütte am Ring statt. - © Nosova

Mit dem Motto “Heimat” geht das Wiener Lesefest “Rund um die Burg” heuer in die nächste Runde. Die Lesungen finden am 4. Mai bis spät in die Nacht, und am 5. Mai bis zum Mittag statt. Location ist eine 100 Quadratmeter große Almhütte, zwischen Burgtheater und Café Landtmann.