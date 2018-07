Wiener Kindergartenkinder bauen eigene Leseecke.

Aus Europaletten kann man ja allerhand zaubern. Im Kindergarten in Wien-Floridsdorf wird daraus etwa eine Lese- und Kuschelecke.

Die Pädagogen und Kinder des städtischen Kindergartens in der Mengergasse 35 im 21. Bezirk haben sich große Ziele gesteckt. Die Kinder haben entschieden, dass in ihrem Gruppenraum ein wesentliches Element dazu kommen soll, nämlich eine Sitzgelegenheit, wenn sie lesen möchten. Die PädagogInnen waren sofort bereit, gemeinsam mit den Kindern und Eltern aus Paletten selbst so eine “Lese-Ecke” zu bauen.