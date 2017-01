Wiener KAV: Laut Häupl liegt Studie zu möglicher Ausgliederung vor

Was mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) künftig passiert, steht noch in der Sternen – eine wichtige Grundlage für die Entscheidung über die neue Unternehmensform ist jedoch fertiggestellt. Wie Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) am Dienstag verkündete, liegt jene Studie vor, die die verschiedenen Möglichkeiten analysiert hat. Und: Auch über die KAV-Führung wird offenbar derzeit nachgedacht.

In dem Papier wird erörtert, wie Personal- und Finanzhoheit für den KAV umgesetzt werden kann, berichtete das Stadtoberhaupt: “Da gibt es verschiedene Vorschläge. Ausgliederung ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit.” Empfehlungen würden in der Studie nicht vorgenommen, auch gebe es keine Reihung der geeignetsten Vorschläge.

KAV: Das sagt Michael Häupl

Der Beschluss, wie man weiter vorgehe, sei zunächst ein politischer. Dann müsse man über die Führung des KAV entscheiden, also “wer dazu in der Lage ist dieses Konzept umzusetzen”. Denn, so Häupl: “Es ist überhaupt keine Frage, dass es mir ein zentrales Anliegen ist, dass innerhalb des KAV das Vertrauen zwischen den Partnern und der Führung wieder hergestellt werden muss. Das halte ich für ein größeres Problem als die divesen Sachprobleme.”

Über die Zukunft von KAV-Chef Udo Janßen – dessen Vertrag prinzipiell bis 2019 läuft – wollte sich Häupl nicht konkret äußern. “Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Ich werde Ihnen in absehbarer Zeit antworten”, meinte er auf die Frage nach der immer wieder kolportierten bevorstehenden Ablöse des Managers.

(APA, Red.)