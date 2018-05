Wiener Jugendzentren feiern Nachbarschaft

Insgesamt 13 Mal wird in über 10 Bezirken die Nachbarschaft gefeiert. Mit diesem Fest wollen die Wiener Jugendzentren die Nachbarschaften in Wien pflegen, Kontakte knüpfen und pflegen. Am 25. Mai wird allen, die gerne dabei sein möchten die Möglichkeit geboten, mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen. So kann zu gemeinsamen Erlebnissen wie Sommerfeste, Picknicke im Park, QR-Code-Schnitzeljagde, Bingo-Spiele oder Grillen animiert werden.

Wann und wo kann gefeiert werden?

Jugendtreff Nordbahnhof: Sommerfest in der Vorgartenstraße

Ort: Vorgartenstraße 116, 1020 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 15:00-19:00 Uhr

Die Kooperation zwischen dem Jugentreff Nordbahnhof und dem Mieterbeirat Vorgartenstraße 116, bietet ein Sommerfest auf der Wiese zwischen den Wohnbauten. Zahlreiche Angebote wie Luftbug, Spiel-und Sportangebote und musikalische Umrahmung bereichern das Sommerfest. Wer Interesse an einer Besichtung des Jugendtreffs hat, kann dies in Kombination mit einer Stärkung und einem kühlen Getränk tun.

Jugend- Stadtteilzentrum come2gether: Tag der offenen Tür

Ort: Baumgasse 75, 1030 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 16:00-20:00 Uhr

Das Motto “Simply come2gether” bringt den Besuchern durch einen Tag der offenen Tür das Jugendzentrum näher. Es warten Foto- und Videoinstallation, Stationen-Spiele, Soccerbox, Waffelstation und ein reichhaltiges Buffet.

Mobile Jugendarbeit BoS 5: Wir sind (K)lieber!

Ort: Leopold Rister Park (Hochhauspark), 1050 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 16:00-19:00 Uhr

Die Mobile Jugendarbeit Back on Stage 5 veranstaltet gemeinsam mit dem Institut für Erlebnispädagogik und der Wiener Gesundheitsförderung ein Nachbarschaftsfest im Klieberpark mit spannenden Stationen: QR-Code-Schnitzeljagd, Training mit Fitnessgeräten, Life Lounge, Seifenblasen-Action, Buffet und Musik.

Straßenfest in der Josefstadt in Kooperation mit dem MZW

Ort: Zeltgasse zwischen Strozzi- und Piaristengasse, 1080 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 14:00-18:00 Uhr

Ein buntes Fest mit Musik, Basteleien und Spiele wartet in der Josefstadt. Die Zeltgasse zwischen Strozzi- und Piaristengasse verwandelt sich in einen “Konzertsaal auf der Straße”, der die Besucher durch Live-Konzerte und Theatersequenzen begeistern soll.

Zentrum 9: Hallo NachbarIn!

Ort: Zentrum 9, Reznicekgasse 6, 1090 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 15:00-19:00 Uhr

Das Zentrum 9 ist derzeit in die Reznicekgasse 6 gezogen, dies hindert aber nicht daran, das die Nachbarschaft bei Kaffee und Kuchen zu erforschen. Auch Spiele, Wuzzler, PlayStation, Billard u.v.m. wartete auf die Besucher.

Jugendtreff Arthaberbad: Nachbarschaftsfest im Arthaberpark

Ort: Arthaberplatz 19, 1100 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 16:00-19:00 Uhr

Der Jugendtreff Arthaberbad veranstaltet gemeinsam mit den Wiener Kinderfreunden ein Nachbarschaftsfest für Groß und Klein im Arthaberpark. Am Programm stehen Kinderschminke, Hüpfburg, Helium-Luftballons, Musikuntermalung, gratis Buffet und vieles mehr. Ein nettes Fest für Alle!

Favoritner Spielstraße mit Back on Stage 10, JUST Wienerberg u.v.m.

Ort: Pernerstorfergasse, 1100 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 15:00-19:00 Uhr

In er Pernerstorfergasse, Höhe Laxenburger Straße, kann die Nachbarschaft spielerich erkundet werden. Unterschiedliche Stationen bieten ein volles Programm.

Jugendtreff Sonnwendviertel: Parkfest im Helmut Zilk Park

Ort: Helmut Zilk Park, Hlawkagasse, 1100 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 15:00-18:00 Uhr

Der Jugendtreff feiert gemeinsam mit Kinderfreunde Aktiv den diesjährigen Nachbarschaftstag. Im Park wird den Besuchern von Kinderschminken, mit Helium gefüllte Luftballons und tollen Spielen, eine Vielfalt an Möglichkeiten der Unterhaltung geboten.

Jugendtreff Eleven: Tag der Offenen Tür

Ort: Simmeringer Hauptstraße 34/R01, 1110 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 16:00-19:00 Uhr

Der Jugendtreff Eleven öffnet seine Türen für Jung und Alt. Brettspiele, Siebdruck, Tischtennis, Tischfußball, PlayStation und Bingo wird den Besuchern geboten, die sich mit Kaffee und Kuchen stärken können.

Open House bei Back on Stage 16/17

Ort: Hernalser Hauptstraße 24, 1170 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 14:00-18:00 Uhr

Die Anlaufstelle von der Mobilen Jugendarbeit BoS 16/17 öffnet auch an diesem Tag seine Türen. Ein Wuzzeltunier, mit kleinen Preisen sowie Kaffee und Kuchen, bietet die Anlaufstelle ihren Nachbarn.

19 KMH: Spiel, Spaß und Action im Gemeindebau

Ort: Boschstraße 24 auf der Wiese zwischen Stiege 1 und 2, 1190 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 17:00-20:00 Uhr

Die Mobile Jugendarbeit 19 KMH veranstaltet mit den wohnpartnern ein Fest auf der Wiese. Am Programm stehen Musik, Spiele und gute Unterhaltung.

Mobile Jugendarbeit Donaufeld: Sport und Aktiv-Fest

Ort: Jugendsportanlage, Prießnitzgasse 16, 1210 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 16:00-19:00 Uhr

Die Mobile Jugendarbeit Donaufeld ladet alle NachbarInnen und Jugendliche zum „Sport und Aktiv-Fest“ in die Jugendsportanlage in der Prießnitzgasse. Das Eröffnungsfest ist vor allem für Sportbegeisterte von Vorteil. Die neue Anlage bietet neue Trainingsmöglichkeiten, die die Besucher aus der Nachbarschaft ausprobieren können.

Fest im Rosengarten gemeinsam mit dem Jugendtreff MIHO

Ort: Jedlersdorferstraße 99/22/R1, 1210 Wien

Datum/Zeit: Freitag, 25. Mai, 16:00-19:00 Uhr

Im Rosengarten des Dr. Franz-Koch-Hofs findet heuer das Nachbarschaftsfest statt. Mit Luftburg und Schminkstation ist den Besuchern Unterhaltung garantiert. Für das leibliche Wohl sorgen die Pensionistinnen, die Kaffe und Kuchen anbieten.

