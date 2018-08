Wiener ImPulsTanz: Ortega mit Preis ausgezeichnet

Der Young Choreographers' Award des Wiener ImPulsTanz-Festes ist gestern feierlich an die Choreografin und Performerin Ofelia Jarl Ortega verliehen worden.

Körpersprachliche Kompromisslosigkeit

“In einem hochkonzentrierten Raum, in dem Genuss und Groove neben einer körpersprachlichen Kompromisslosigkeit koexistieren, widmet sich Ofelia Jarl Ortega mit B.B. aus femininer Perspektive Fragen der Fremd- und Selbsterotisierung. Als Zuschauer_innen werden wir nicht belehrt sondern in einen Raum eingeladen, der unseren Perspektiven und Gefühlen im Spannungsverhältnis mit den Performer_innen die notwendige Zeit gibt, sich zu orientieren und mit der eigenen Disponiertheit auseinanderzusetzen”, heißt es in der Begründung der dreiköpfigen Jury.