Wiener “Haus des Meeres” feiert 60. Geburtstag

"Smashed to pieces" wird nicht mehr lange am Wiener Haus des Meeres zu lesen sein.

Am Donnerstag feiert das Wiener “Haus des Meeres” seinen 60. Geburtstag. Rund 10,6 Millionen Personen sollen den Zoo, der sich inzwischen auf elf Stockwerke erstreckt, bereits besucht haben, hieß es in einer Aussendung am Montag.